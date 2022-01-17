"Репрессии Зеленского не пройдут. Не дадим ему стать Путиным" - нардеп

Алексей Гончаренко готов взять на поруки пятого президента Украины Петра Порошенко. ФОТО: Gazeta.ua

Репрессии против оппозиции, которые устраивает президент Владимир Зеленский, не пройдут.

Потому что Украина - не Россия, и мы не дадим Владимиру Александровичу стать Владимиром Владимировичем, заявил Gazeta.ua нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в аэропорту "Киев". Туда из Варшавы прилетел пятый президент Петр Порошенко.

"Силовики устроили провокацию при прохождении паспортного контроля. Мой документ проверяли 20 секунд. А у Петра Порошенко паспорт взяла девушка и не возвращала. Говорит: "Это требование ГБР". Тянули время и не давали Порошенко пересечь территорию Украины. Мы все время требовали, чтобы ему отдали паспорт. В конце концов, это произошло и Петр Алексеевич сумел пройти дальше. Зачем это делали - не знаю", - заявил Гончаренко.

Готов взять Петра Порошенко на поруки, добавил нардеп.

"Мне сложно спрогнозировать, как закончится суд. Но я и тысячи людей готовы взять на поруки президента. В конце концов, все закончится победой Украины и ее народа. Но эта ситуация играет на пользу России. Путин сидит и потирает руки", - сказал Алексей Гончаренко.

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Пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел сегодня утром в Киев рейсом из Варшавы. После прохождения паспортного контроля он пообщался с журналистами и своими сторонниками, которые собрались под аэропортом "Киев". Заявил, что вместе с ними продолжает бороться за Украину. После выступления, Петр Порошенко отправился к Печерскому райсуду, где ему сегодня будут выбирать меру пресечения. Пятый президент подозревается в государственной измене, заявилия в Государственному бюро расследований.