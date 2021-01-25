Рекордно пьяный водитель катался по Киеву

В ночь на 25 января около 3:00 пьяный водитель Geely устроил ДТП на ул. Смелянский в Киеве.

Водитель наехал на припаркованный автомобиль Ssang Yong, сообщила патрульная полиция города.

Фото: Патрульная полиция Киева

"Инспекторы сразу увидели, что водитель находился с явными признаками алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование на месте", - говорится в сообщении.

Драгер показал рекордные 3 стрелки. Это означает, что водитель управлял с показателем более 5‰, когда допустимый - 0,2.

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"Водитель пояснил, что пил водку, чувствовал себя хорошо, только все время пытался заснуть в служебном автомобиле", - добавили в сообщении.

Инспекторы составили на мужчину административные материалы. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

За 11 месяцев 2020 года из-за вождения в состоянии опьянения в Украине произошло 4118 ДТП. В результате аварий погибли 97 человек, травмировались 1425.