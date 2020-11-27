Рейдерский захват Дома профсоюзов стартовал - СМИ

Печерский районный суд арестовал Дом профсоюзов. Фото: The Village Украины

Дом профсоюзов на столичном Майдане Независимости, а также ряд других объектов недвижимости, находящихся в собственности Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), арестовал Печерский районный суд.

"Официальная" причина - долг ФПУ в размере 160 млн гривен перед ипотекодержателем - компанией ITT-недвижимость, которая впоследствии сменила название на ООО "БЦ Майдан Плаза". Такая информация содержится в Выписке недвижимого имущества.

Сумма 160 млн грн была использована ФПУ для того, чтобы отремонтировать Дом Профсоюзов. А поскольку долг вроде бы не был возвращен, пришлось расплачиваться квадратными метрами (около 5 тысяч).

По утверждению издания "Экономическая правда", Федерация вообще превысила свои полномочия, ведь не имела права распоряжаться имуществом, которое не является его собственностью.

Саму Федерацию профсоюзов новость об аресте, мягко говоря, шокировала и 26 ноября была организована пресс-конференция в Доме профсоюзов.

Руководитель Департамента корпоративных прав и имущества ФПУ Дмитрий Довганенко сообщил, что всего день назад узнал о решении Печерского суда и назвал ситуацию циничной. Ведь к восстановлению здания государство вообще не приложило никаких усилий, средства искала сама ФПУ и различные членские организации. И когда удалось привлечь инвестиции, чтобы возродить здание, его арестовывают. Более того - государство до сих пор не определило статус этого имущества на законодательном уровне. Поэтому, по словам господина Довганенко, ФПУ как первособственник профсоюзного имущества, владеет, пользуется и распоряжается им, а также будет решительно отстаивать свое право на имущество, которое принадлежит профсоюзам на законных основаниях.

Председатель Всеукраинского профсоюза производителей и предпринимателей Украины Наталья Землянская подчеркнула, что действующая власть ведет наступление на законные права членов профсоюзов, работников и предпринимателей. Это уже вылилось в изменениях трудового законодательства в пользу крупного бизнеса. Защитить интересы и права работников могут только профсоюзы. Поэтому попытка отобрать у ФПУ и ее членских организаций имущество - это попытка лишить их способности организовывать массовые протесты против антисоциальных и антипрофсоюзных законопроектов.

Есть и другие причины "атаки" на профсоюзы. Во-первых, там открыто поддерживают предпринимателей, в том числе во время протестных акций.

Во-вторых, власть уже приватизировала и распродала много объектов недвижимости, однако денег по-прежнему не хватает, поэтому взялись за имущество профсоюзов.

Сегодня, 27 ноября, была обнародована информация о так называемых долгах ФПУ перед ООО "БЦ Майдан Плаза". Оказалось, что там вообще не понимают причин ареста Дома профсоюзов.

Хронологически юридические взаимоотношения между двумя организациями развивались следующим образом:

- После пожара 2014 года, когда Дом профсоюзов был поврежден, ООО "БЦ Майдан Плаза" решил инвестировать средства в восстановление здания.

- Инвестиционный договор был заключен в 2015 году, в котором было прописано все обязательства сторон. "БЦ Майдан Плаза" должен был полностью профинансировать ремонт всех помещений Дома профсоюзов, общая сумма инвестиций - 170 млн грн.

- Также было заключено ипотечный договор, согласно которому ипотекодержатель (ООО "БЦ Майдан Плаза") получил в ипотеку часть помещений Дома Союзов, которая должна была стать его собственностью после внесения всей суммы инвестиций. Остальные помещения остаются в собственности ФПУ.

- В 2017 году ипотечный договор был прекращен, ведь стороны выполнили свои обязательства в полном объеме.

По утверждению директора ООО "БЦ Майдан Плаза" Назара Бенча, никаких долгов в Федерации профсоюзов Украины перед ООО "БЦ Майдан Плаза" нет. Никакие аресты ООО "БЦ Майдан Плаза" на имущество Федерации профсоюзов Украины никогда не накладывало и не инициировало.

"К сожалению, нам неизвестны причины наложения ареста на Дом Союзов. Вместе с тем, мы будем принимать все необходимые правовые средства для защиты своих законных прав и интересов", - отметил господин Бенч.

Решение Печерского суда не просто удивляет, но и заставляет насторожиться, ведь под угрозой - права и интересы инвесторов. После таких прецедентов желающих вложить средства в украинскую экономику значительно меньше.