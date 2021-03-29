Ребра светятся: сеть возмутили фото лошади из музея "Мамаева слобода"

В столичном музее казачества под открытым небом "Мамаева слобода" от голода погибают лошади. Их не кормят и отказываются продать или отдать другим людям.

Об этом сообщила киевлянка Наталья Марченко, пишет в Facebook сообщество зоозащитников UAnimals.

Фото: Наталья Марченко

По словам Марченко, изображенная на фото лошадь уже умерла от голода, еще 4 остались в опасности.

"UAnimals сразу отреагировали на это и связались с заместителем директора музея. Во время телефонного разговора мужчина заявил, что ситуация не такая: лошадь на фото умерла, но из-за отека легких от герпесвируса, а остальные лошади здоровы. Но пустить нас на территорию, чтобы мы могли в этом убедиться, отказался", - говорится в посте.

Директор музея Константин Олейник отреагировал на сообщение киевлянки. Он утверждает, что конь Щегол умер от вирусного герпеса.

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"Еще 3 недели назад Щегол участвовал в съемках фильма, но вскоре у него стали наблюдаться отсутствие аппетита и апатия, он начал кашлять, пускать сопли из носа и тяжело дышать, буквально за несколько дней резко потерял вес и при выгуле на лугу упал и уже не поднялся", - написал Олейник.

Активисты уже пишут заявление в полицию и запрос в Госпродпотребслужбу, которые должны проверить музей.

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