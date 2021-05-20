Разыскивают вандала, который сорвал государственный флаг в центре Киева

В Киеве мужчина сорвал украинский флаг. Фото: скриншот с видео

В среду, 19 мая, неизвестный сорвал флаг Украины с фасада здания госучреждения в Киеве.

Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

"Какой-то наркотипок сорвал государственный символ. Может, кто узнает его?", - говорится в посте.

Отмечается, что произошло это примерно в 18:00 в Центральном парке культуры и отдыха. Мужчина схватился за полотнище и повис на нем. После акта вандализма неизвестный бросил флаг на землю.

Нарушителя зафиксировала камера видеонаблюдения. Его разыскивают для привлечения к ответственности.

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Житель поселка Марковка Луганской области сорвал флаг Украины со здания прокуратуры. Против него возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.