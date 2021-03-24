Развлечения на качелях обернулись трагедией для ребенка

В парке Партизанской славы в Киеве ребенку качелями оторвало палец.
Потерпевшая - девочка около 8 лет, пишет ТСН.
Железные качели так зажали ей пальцы, что раздроблена фаланга едва держалась.
По словам свидетелей, все произошло мгновенно. На площадке ребенок был с сестрой и дедом. Матери других детей пытались остановить кровь.
Какая судьба девочки, неизвестно. Жители района рассказали, что в парке часто травмируются дети.
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В поселке Слобожанское Днепропетровской области мужчина на детской площадке побил 9-летнего мальчика. Нападающий разбил ребенку нос, губу. Также мальчик получил ушиб головы, потому, что мужчина ударил его об бетонный забор.
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