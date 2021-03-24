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среда, 24 марта 2021 09:42

Развлечения на качелях обернулись трагедией для ребенка

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Развлечения на качелях обернулись трагедией для ребенка
В Киеве девочке оторвало палец в парке. Фото: pixabay.com

В парке Партизанской славы в Киеве ребенку качелями оторвало палец.

Потерпевшая - девочка около 8 лет, пишет ТСН.

Железные качели так зажали ей пальцы, что раздроблена фаланга едва держалась.

По словам свидетелей, все произошло мгновенно. На площадке ребенок был с сестрой и дедом. Матери других детей пытались остановить кровь.

Какая судьба девочки, неизвестно. Жители района рассказали, что в парке часто травмируются дети.

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В поселке Слобожанское Днепропетровской области мужчина на детской площадке побил 9-летнего мальчика. Нападающий разбил ребенку нос, губу. Также мальчик получил ушиб головы, потому, что мужчина ударил его об бетонный забор.

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