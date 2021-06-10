Разорвало крышу трубой: джип врезался в грузовой прицеп

 
Ексклюзивы
1/5
Общество находится в состоянии шока
Общество находится в состоянии шока
Просмотров: 1143
У Зеленского игнорируют пропаганду Кремля – политолог
У Зеленского игнорируют пропаганду Кремля – политолог
Просмотров: 288
Зеленский не борется, а усиливает олигархов - экономист
Зеленский не борется, а усиливает олигархов - экономист
Просмотров: 252
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 999
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Просмотров: 333
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Просмотров: 612
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Просмотров: 540
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
1 Просмотров: 774
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Просмотров: 99
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Просмотров: 504
Фото
Все фото
16
4
3
4
5
Показали, как выглядят улицы Киева после зачистки МАФ-нашествия
Показали, как выглядят улицы Киева после зачистки МАФ-нашествия
Незаметные &quot;пассажиры&quot;: ученые рассказали о бактериях киевского метро
Незаметные "пассажиры": ученые рассказали о бактериях киевского метро
При загадочных обстоятельствах исчез 21-летний военный
При загадочных обстоятельствах исчез 21-летний военный
Мужчина расправился с односельчанами из-за лая собаки
Мужчина расправился с односельчанами из-за лая собаки
Мужчина облил бензином жену и поджег
Мужчина облил бензином жену и поджег
Видео
Все видео
Разорвало крышу трубой: джип врезался в грузовой прицеп
Разорвало крышу трубой: джип врезался в грузовой прицеп
Чиновник "наплевал" на ПДД, потом попросил КГГА заступиться за него
Чиновник "наплевал" на ПДД, потом попросил КГГА заступиться за него
В ДТП сошлись два автобуса, есть пострадавшие
В ДТП сошлись два автобуса, есть пострадавшие
На Печерске владелец Lexus всадила нож в водителя эвакуатора
На Печерске владелец Lexus всадила нож в водителя эвакуатора
Машина на скорости врезалась в автобус с людьми: кадры столкновения
Машина на скорости врезалась в автобус с людьми: кадры столкновения
Интервью
1/5
Зеленский не борется, а усиливает олигархов - экономист
Зеленский не борется, а усиливает олигархов - экономист
Просмотров: 252
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 999
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 540
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
1 Просмотров: 387
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 639
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
09 июня 2021
Просмотров: 324
Історії Слабошпицького
Так було з Нестайком. Я не говорила з ним роками, а тут чомусь подзвонила. Наступного дня його не стало. А це придумала зробити проєкт із ...
четверг, 10 июня 2021 09:33

Разорвало крышу трубой: джип врезался в грузовой прицеп

  Комментировать
Разорвало крышу трубой: джип врезался в грузовой прицеп
В момент аварии на участке проводили аварийные работы. Фото: скриншот с видео

В Киеве на Окружной дороге водитель внедорожника Audi не увидел ограничительные знаки и врезался в грузовик. Авария произошла вечером 9 июня в направлении станции метро Академгородок.

Об этом сообщили "Вартові Еспресо" в Telegram.

"В левой полосе стояла фура с прицепом в который грузили трубу. В это время на скорости в прицеп влетел Audi, которому трубой разорвало крышу. Рабочие утверждают, что впереди выставили все предупредительные знаки аварийных работ", - говорится в посте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Печерске владелец Lexus всадила нож в водителя эвакуатора

На кадрах видно, что крышу автомобиля от удара разорвало, а переднюю сторону расплющило. Пострадали также лобовое стекло и колеса.

На место прибыли экстренные службы. Водителя внедорожника в тяжелом состоянии госпитализировали.

В Киеве на Севастопольской площади произошло тройное ДТП. Столкнулись легковой автомобиль, маршрутка и грузовик. Удар был такой силы, что автобус развернуло поперек дороги. В результате ДТП пострадала пассажирка маршрутки. Ей оказали помощь медики.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разорвало крышу трубой: джип врезался в грузовой прицеп». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июня

Шкляр отмечает юбилей

В Москве открыли памятник Шевченку

Самое читаемое
Как распознать женщину, которая хочет секса
Как распознать женщину, которая хочет секса Просмотров: 6282
Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
4
 Просмотров: 5067
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
33
 Просмотров: 4392
Будущий президент Украины загремел за решетку
Будущий президент Украины загремел за решетку
 Просмотров: 3726
Американская модель едва удержала грудь в глубоком декольте
Американская модель едва удержала грудь в глубоком декольте
7
 Просмотров: 3204
Новости Киева
Показали, как выглядят улицы Киева после зачистки МАФ-нашествия
Показали, как выглядят улицы Киева после зачистки МАФ-нашествия
16
 Просмотров: 1908
В Киеве оборвался лифт, есть погибший
В Киеве оборвался лифт, есть погибший Просмотров: 810
Чиновник "наплевал" на ПДД, потом попросил КГГА заступиться за него
Чиновник "наплевал" на ПДД, потом попросил КГГА заступиться за него
 Просмотров: 720
Запустят новые электрички в Киев: какие и когда
Запустят новые электрички в Киев: какие и когда Просмотров: 225
Полиция проверила мост Метро
Полиция проверила мост Метро Просмотров: 198
Больше всего комментируют
13
"Северный поток-2" еще не запустили, а Путин уже шантажирует Украину - что о нас пишет мировая пресса
9
"Не хватало "России 1" - Муждабаев о тех, кого Зеленский угощал шашлыком
5
Сколь украинцев хотят второго срока Зеленского
4
СБУ обыскала "Партию Шария"
2
"Слуги" снова начали продвигать русский язык
Голосов: 6802
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть