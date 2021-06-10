Разорвало крышу трубой: джип врезался в грузовой прицеп

В момент аварии на участке проводили аварийные работы. Фото: скриншот с видео

В Киеве на Окружной дороге водитель внедорожника Audi не увидел ограничительные знаки и врезался в грузовик. Авария произошла вечером 9 июня в направлении станции метро Академгородок.

Об этом сообщили "Вартові Еспресо" в Telegram.

"В левой полосе стояла фура с прицепом в который грузили трубу. В это время на скорости в прицеп влетел Audi, которому трубой разорвало крышу. Рабочие утверждают, что впереди выставили все предупредительные знаки аварийных работ", - говорится в посте.

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На кадрах видно, что крышу автомобиля от удара разорвало, а переднюю сторону расплющило. Пострадали также лобовое стекло и колеса.

На место прибыли экстренные службы. Водителя внедорожника в тяжелом состоянии госпитализировали.

В Киеве на Севастопольской площади произошло тройное ДТП. Столкнулись легковой автомобиль, маршрутка и грузовик. Удар был такой силы, что автобус развернуло поперек дороги. В результате ДТП пострадала пассажирка маршрутки. Ей оказали помощь медики.