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четверг, 23 января 2020 13:01

Раздели и снимали на видео: правоохранители издевались над мужчиной
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В этот день 2014 года в интернете появился ролик, как бойцы спецотряда внутренних войск Украины издеваются над задержанным активистом Михаилом Гаврилюком. Все происходило на улице Грушевского в Киеве.

Силовики раздели мужчину до носков, били, смеялись. Все снимали на видео и фотографировали. При этом день был морозным. Температура в Киеве достигала -10 градусов, скорость ветра - 5 м/с. После съемок обнаженного Гаврилюка отправили в автобус. На теле мужчины, в частности на спине, видны огромные синяки.

Узнав о случившемся, проукраинские активисты нашли Михаила, забрали в штаб самообороны Майдана. Оказали медицинскую помощь.

Видео же издевательств над Гаврилюком обнародовал капитан милиции Антон Гусев. За свой поступок поплатился карьерой и был вынужден скрываться в Польше.

Чтобы поддержать казака, в начале февраля того года в городе Раве-Русской на Львовщине активисты установили билборд с рисованным портретом Михаила и надписью: "Нация существует до тех пор, пока существуют люди, готовые ее защищать".

Михаил Гаврилюк - активист Євромайдана и казак Четвертой сотни Самооборона Майдана. В Киев приехал, когда узнал об избиении студентов 30 ноября 2013 года.

Вскоре его избрали народным депутатом Украины VIII созыва от партии "Народный фронт". Кроме политики, занимался доставкой гуманитарных грузов в Донецкую область. Также является бойцом добровольческого батальона "Золотые Ворота".

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Гаврилюк женат и имеет двоих детей - сына от предыдущего брака и дочь от молодой жены Ярины. Сейчас строят дом в селе Нижний Березов на Ивано-Франковщине.

"Моя жена не только помогает мне обогащаться знаниями, но и обогащает меня материально. На том замечательном участке с "водопадом" всегда был огород, который обрабатывали бабушка и дедушка моей жены. Родители моей жены пожертвовали ее детством, чтобы дать ей лучшую жизнь", - отметил Гаврилюк.

Михаил Гаврилюк был активистом Євромайдана
Фото: antikor.com.ua
Михаил Гаврилюк был активистом Євромайдана
Михаил Гаврилюк женился в третий раз
Казак Гаврилюк познакомился с женой во время Революции достоинства

Летом впервые побывал на море депутат 37-летний Михаил Гаврилюк. В болгарский город Созополь поехал в медовый месяц с женой Яриной, 22 года. Свадьбу отгуляли 22 мая в Коломые.

Ярина учится в Киевском педагогическом университете им. Драгоманова. Вместе с Гаврилюком снимают однокомнатную квартиру. Познакомились во время Революции достоинства.

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Дата
23
января

Раздели и снимали на видео: правоохранители издевались над мужчиной

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