Разбитые машины и пробитые колеса: на Троещине со скандалом сносили МАФы

В среду, 24 марта, на столичной Троещине продолжался демонтаж незаконных временных сооружений. МАФы зачищали на просп. Маяковского, 15/17.

Об этом сообщил директор Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко.

Фото: КГГА

По его словам, процесс демонтажа "как всегда осложнялся сопротивлением неизвестных лиц".

"За сегодня имеем повреждения двух машин спецтехники, используемых для транспортировки объектов на штрафплощадку. Пробиты 6 колес, повреждены бампер, лобовое стекло и фары. На месте работает следственно-оперативная группа. Несмотря на сопротивление, более 100 квадратных метров территории уже освобождены от незаконных временных сооружений", - написал Ткаченко.

Порядок на локации обеспечивают 50 правоохранителей, добавил чиновник.

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Сегодняшний снос МАФов не обошелся без эксцессов. Мужчина в полиэтиленовом плаще залез на киоск и угрожал сжечь себя и все вокруг. В руках держал канистру с бензином.