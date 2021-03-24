Разбитые машины и пробитые колеса: на Троещине со скандалом сносили МАФы

В среду, 24 марта, на столичной Троещине продолжался демонтаж незаконных временных сооружений. МАФы зачищали на просп. Маяковского, 15/17.
Об этом сообщил директор Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко.
По его словам, процесс демонтажа "как всегда осложнялся сопротивлением неизвестных лиц".
"За сегодня имеем повреждения двух машин спецтехники, используемых для транспортировки объектов на штрафплощадку. Пробиты 6 колес, повреждены бампер, лобовое стекло и фары. На месте работает следственно-оперативная группа. Несмотря на сопротивление, более 100 квадратных метров территории уже освобождены от незаконных временных сооружений", - написал Ткаченко.
Порядок на локации обеспечивают 50 правоохранителей, добавил чиновник.
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Сегодняшний снос МАФов не обошелся без эксцессов. Мужчина в полиэтиленовом плаще залез на киоск и угрожал сжечь себя и все вокруг. В руках держал канистру с бензином.
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