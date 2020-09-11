Разбил собакой окно и откусил палец отцу - в Киеве задержали мужчину

В ночь на 11 сентября патрульные задержали мужчину, который, вероятно, совершил несколько преступлений: откусил отцу палец, избил соседа лопаткой для обуви, разбил собакой окно и проник в дом, где напал на женщину и порезал ножом ее мужа.

Об этом сообщила патрульная полиция столицы.





Автор: pixabay.com Все пострадавшие нуждались в медицинской помощи.

"Патрульные получили сразу несколько вызовов на ул. Докучаевскую в Соломенском районе столицы. Заявители сообщили, что слышат крики и просьбы о помощи. Автопатрули мгновенно прибыли на место и были поражены увиденным. У одного из мужчин была откушена фаланга пальца, у другого - травмы головы", - говорится в сообщении.

По словам пострадавших, мужчина набросился на своего отца и откусил ему часть пальца руки.

"Сосед прибежал на помощь мужчине, но нападающий нанес ему множественные удары железной лопаткой для обуви и скрылся", - отметили правоохранители.





Вскоре патрульные получили еще 1 вызов в частный сектор поблизости.

"Неизвестный разбил собакой окно и проник в дом, после чего напал на 66-летнюю жительницу. От шума проснулся ее муж и пытался защитить жену, но незнакомец схватил со стола нож, нанес ему с десяток ударов и скрылся", - добавили оперативники.

Для поисков нападающего пришлось вызвать подкрепление. Нашли мужчину на подоконнике 4-го этажа заброшенного здания. Патрульные задержали его и передали следственно-оперативной группе. Все обстоятельства этого происшествия выясняются.

11 сентября возле села Карпиловка Киверцевского района Волынской области произошла драка со стрельбой между местными жителями и полицейскими. В больницу попали 2 патрульных и 2 местных жителей.