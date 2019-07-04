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четверг, 04 июля 2019 10:22

Рассмотрение закона о люстрации: под Конституционным судом собираются люди

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Рассмотрение закона о люстрации: под Конституционным судом собираются люди
В КС сходятся люди. Фото: Андрей Левус.

Под зданием Конституционного Суда, где сегодня, 4 июля, состоится рассмотрение закона о люстрации и некоторых статей о декоммунизации, уже собираются люди на мирный протест.

"Мы с 8 утра под КС. В повестке дня суда 4-м вопросом стоит отмена люстрации, 5-м - некоторых статей декоммунизации. Считаем что рассмотрение должно быть публичным. Ждем председателя суда. Люди под КС подходят", - председатель комитета Совета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар в Facebook.

Координатор движения "Пространство Свободы" Тарас Шамайда в комментариях пишет, что желающих попасть на это судебное заседание не пускают по паспортам.

Сюмар ответила, что требуют предварительно заказанные пропуска.

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Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что может угрожать Украине без надлежащей внешней политики.

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