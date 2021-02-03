Рассказали, сколько людей убили сосульки

В Киеве есть первые жертвы падения сосулек. Фото: pixabay.com

На протяжении января жертвами падения сосулек в Киеве стали 2 человека.

Об этом в Facebook сообщила Киевская служба спасения.

"Некоторые считают, что сосульки - это несерьезно. Но только за январь погибли 2 человека от падения сосулек. То есть это совсем не шутка", - говорится в сообщении.

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Уберечься от сосулек можно придерживаясь следующих рекомендаций:

- обращайте внимание на крыши домов, под ними чаще всего прячутся эти коварные ледяные образования;

- при наличии сосулек следует выбирать безопасный обходной маршрут;

- не парковать автомобили под крышами домов;

- информировать детей о правилах безопасного поведения при обвале сосулек.

3 февраля в Украине ожидается сравнительно теплая погода. Ночью местами ударит мороз. На части территории прогнозируют дожди с мокрым снегом.