Рассказали о масштабах ДТП на Рождество

В Киеве с 4 по 10 января произошло 331 ДТП. В результате одной из них погиб пешеход.

Неделей ранее патрульные зафиксировали 646 аварий, сообщил в Facebook Центр организации дорожного движения.

Автор: Центр организации дорожного движения Статистика автопроисшествий в Киеве за прошлую неделю

"18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Травмированные 20 участников дорожного движения", - говорится в сообщении.

В течение прошлой недели произошло 5 наездов на пешеходов, все - на пешеходных переходах.

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С 28 декабря 2020-го по 3 января 2021 года произошли 33 ДТП с пострадавшими. Среди них - 1 мотоциклист. 1 человек погиб.