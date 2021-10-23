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суббота, 23 октября 2021 13:15

Рассказали, когда во всех квартирах Киева появится отопления

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Рассказали, когда во всех квартирах Киева появится отопления
В Киеве начали подключать дома к отоплению. Фото: УП

В Киеве в субботу, 23 октября, начали включать отопление.

Как отмечается, до конца суток тепло подадут в 9% жилого фонда в зоне обслуживания "Киевтеплоэнерго". Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Объекты социальной сферы имели возможность подключаться к отоплению по индивидуальным заявкам их руководства с 1 октября. По состоянию на утро 23 октября теплой получают 84% (383) школ, 95,9% (513) детских садов, а также 50,5% (165) лечебных учреждений в столице.

В КГГА отметили, что в Киеве работает одна из крупнейших и самых мощных систем теплоснабжения с общей протяженностью тепловых сетей более 2700 километров. Она обогревает более 11 000 жилых домов. Поэтому для полного подключения системы необходимо 7 дней.

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23 октября в Украине похолодает на западе и севере, днем ​​там ожидается температура +7...12 ° С. На остальной территории еще будет теплая погода, +12...18 ° С.

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23
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