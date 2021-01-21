Рассказали, как Киев будет праздновать День Соборности Украины

22 января в Украине ежегодно отмечают День Соборности. В Киеве по случаю праздника состоится ряд торжеств.

Программу мероприятий обнародовала пресс-служба КГГА.

Автор: "РБК-Украина" Отдельные мероприятия, посвященные Дню Соборности Украины, будут проходить в Киеве до конца января

Одно из первых торжеств - возложение цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому при участии руководства государства и города.

С 21 до 22 января районные администрации города проводят тематические мероприятия по случаю праздника. До 25 января в молодежной библиотеке "Молодая гвардия" продлится книжная выставка "Сила нации - в ее единства".

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В библиотеке им. Леси Украинки для взрослых в январе продолжается книжно-документальная выставка "Единство украинской нации в поэтическом слове" и тематическая - "Мы вместе - Украина".

Районные библиотеки города устраивают книжные и иллюстративные выставки, обзоры литературы и другие мероприятия.

В учебных заведениях продолжаются тематические акции и проекты с участием детей и молодежи Киева в онлайн-формате. Увидеть их можно на платформе "Все будет хорошо! ОК!" и в соцсетях Департамента образования и науки.

В День Соборности Украины погода продемонстрирует пример синоптического единства. Практически всю территорию страны 22 января охватит оттепель и повышение температуры