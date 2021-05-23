Распитие алкоголя закончилось массовой дракой

В результате драки пострадала женщина. Фото: t.me/dtpkievua

В Шевченковском районе Киева после распития спиртных напитков началась массовая драка.

В результате пострадала женщина. Ее госпитализировали. Об этом сообщает Telegram канал dtp.kiev.ua.

Происшествие случилось на улице Салютной.

"Неизвестный мужчина в ходе конфликта ударил женщину. Полиция прибыла оперативно, нападающего задержали. Муж потерпевшей заявляет, что нападающий угрожал убить его", - сказано в сообщении.

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Пострадавшую женщину отвезли в больницу. У нее перелом ноги.

В ночном клубе Одессы произошла массовая драка между мужчинами, которые там отдыхали. Участники драки чуть не снесли столы других отдыхающих, били посуду и громко ругались. В драке участвовало более десяти агрессивных мужчин.