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четверг, 06 августа 2020 13:38

Расчленила мужчину и хотела сжечь - детали жуткого убийства в Киеве
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В Киеве правоохранители задержали женщину, хотевшую сжечь в лесу на Троещине части тела убитого мужчины.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции столицы.

"Вчера во время отработки территории Деснянского района офицеры полиции обнаружили в лесополосе костер, а рядом – женщину, готовившую к уничтожению подозрительные предметы. Полицейские остановили действия неизвестной и выяснили, что она пыталась сжечь конечности человеческого тела", – говорится в сообщении.

В Киеве нашли убитого и расчлененного мужчину
Фото: Нацполиция

Правоохранители установили личность убитого. Это житель Днепровского района, 1981 года рождения. В помещении, где жил мужчина, обнаружили останки его тела.

"Следствие отрабатывает несколько версий, среди которых – из корыстных побуждений, с целью завладения жилой площадью, на которой потерпевший проживал сам. Для установления обстоятельств происшествия и причины смерти назначены необходимые экспертизы", - говорится в сообщении.

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Соседи мужчины рассказали, что женщина, которую задержали в лесополосе и убитый были знакомы. По факту преступления начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

Сейчас следователи готовят сообщение о подозрении и избрании задержанной меры пресечения. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

У выхода из станции метро Контрактовая площадь в Киеве мужчина ударил ножом незнакомца и пытался убежать. Однако сразу после преступления был задержан. Пострадавшего доставили в больницу.

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06
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