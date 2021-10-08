Работники "Большевик" выходят на протест против распила завода на металлолом

Сегодня возле "Большевика" состоится протестная акция по поводу продажи предприятия в рамках "Большой приватизации"

В пятницу, 8 октября, на Шулявке у бывшего завода "Большевик" (сейчас - АО "Первый киевский машиностроительный завод", ПКМЗ), состоится протестная акция по поводу продажи предприятия в рамках "Большой приватизации".

Об этом сообщил в Facebook глава общественной организации "Простите, что живые" Даниил Турчин.

"Официально анонсирую. Завтра мы собираемся у легендарного завода "Большевик". Дело в том, что "Первый киевский машиностроительный завод" государство продает с молотка под снос в качестве участка под очередной ЖК. Завод уничтожат, людей выживут. К нам обратились рабочие с просьбой о помощи и фактами о том, что ежедневно перед запланированным аукционом оборудования и станки "Большевика" распиливают и вывозят грузовиками на металлолом. Это преступный вандализм", - написал Турчин.

Он подчеркнул, что ни государство, ни новые владельцы не собираются защищать завод и права трудового коллектива.

"Итак, это сделаем мы. На "Большевике" десятилетиями работают уникальные для Украины и мира специалисты. Уничтожение завода - ничто иное, как издевательство над ними. Распил оборонного завода во время войны - это государственная измена. Ведь по закону при передаче "инвестору" производство должно быть сохранено!" - заявил активист.

Он акцентировал, что нужно предотвратить "распил" завода на металлолом и увольнение трудового коллектива.

"Мы требуем соблюдения Закона! "Большевик" - не металлолом! Люди - не мусор, который можно просто выбросить. Цель нашей акции - социальные гарантии для людей, сохранение производства, прозрачные условия аукциона. Сейчас Фонд госимущества мягко "отправил меня в путешествие" с моими вопросами о будущем "Большевика", поэтому придется действовать, как обычно ", - написал Турчин.

По его словам, никаким другим способом работников завода уже не защитить. "К сожалению, с такими персоналиями, которых мы имеем во главе госструктур, только огласка и давление общества может заставить их действовать по-человечески, по закону. Итак, пятница, 11:00. Проходная завода "Большевик" на Гарматной. Будет жарко, и если вы с нами - присоединяйтесь. Если нет - обходите", - резюмировал Турчин.

Напомним, аукцион по продаже 100% акций АО "Первый киевский машиностроительный завод" в рамках "Большой приватизации" запланирован на 27 октября. Стартовая цена лота - 1,39 млрд грн.