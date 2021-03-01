Пьяный водитель на Fiat врезался в здание - момент попал на видео

Водитель не получил травм после мощного столкновения. Фото: скриншот с видео

В Киеве на Соломенской пл. автомобиль Fiat въехал в здание. ДТП произошло 1 марта.

Об этом сообщила патрульная полиция города.

"Водителя и пассажирку осмотрели медики, телесных повреждений они не получили", - говорится в сообщении.

Инспекторы заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения, но от осмотра он отказался. Патрульные составили на него протоколы.

В течение выходных, с 27 до 28 февраля, патрульные обнаружили 87 водителей с признаками опьянения, 6 из них попали в ДТП.

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В Киеве на ул. Митрополита Василия Липковского патрульные обнаружили водителя в нетрезвом состоянии. Он был настолько пьян, что не мог ходить и говорить.