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вторник, 25 мая 2021 10:59

Пьяная компания гоняла Киевом и "прыгала" на полицейских

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Пьяная компания гоняла Киевом и &quot;прыгала&quot; на полицейских
Полицейским пришлось применить силу при задержании. Фото: скриншот с видео

В ночь на 25 мая в районе ул. Академика Заболотного в Киеве дрифтовал автомобиль Hyundai с пьяным водителем.

Соответствующее сообщение поступило на линию 102, информирует в Telegram "Киев Оперативный".

Патрульные остановили указанный автомобиль на парковке ТЦ "Магелан".

"Из автомобиля вышла пьяная компашка молодых людей, которые почему-то решили мешать патрульным. В течение нескольких минут компания продолжила фривольничать, несмотря на просьбы и замечания стражей правопорядка. Когда молодежь и вовсе начала "прыгать" на полицейских, - патрульным пришлось применить газовые баллончики и наручники", - говорится в сообщении.

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Трех молодых людей забрали в Голосеевское управление полиции для составления соответствующих административных материалов.

Патрульные провели тестирование водителя на драгере. Результат - 0,49‰ алкоголя, что в два раза превышает допустимую норму.

Столичные полицейские со стрельбой останавливали автомобиль Hyundai. Патрульные оформляли протокол на пьяного водителя и хотели взять водителя Hyundai свидетелем, который как раз проезжал мимо. Однако тот проигнорировал требование остановиться и, добавив скорости, уехал. Вскоре он пустил себе в голову пулю.

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