Психолог объяснила, почему подростков тянет к экстремальным селфи

Психолог: с полученной в детстве психологической травмой развития человек справляется только таким средством - экстримом. Фото: Днепр Час

В Киеве в ночь на 10 мая 19-летняя девушка погибла от падения в шахту лифта с высоты 25 этажа. Парень, который был тогда с погибшей, рассказал, что они там гуляли.

Экстремальные вылазки с летальным исходом сегодня не редкость. Для обычного селфи или фото для соцсетей подростки рискуют жизнью, поднимаясь на крышу, мосты или даже поезда, рассказала психолог Оксана Бочарова, написали 24tv.

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"На это есть несколько причин: депрессия, эдипов комплекс, может быть травма развития. Все время подростки доказывают, что они могут. С полученной в детстве психологической травмой развития человек справляется только таким средством - экстримом", - пояснила психолог.

Феликс Лунев лазит по мостам Киева уже 5 лет. Крыши многоэтажек и заброшенные здания начали интересовать парня после прочтения книги "Сталкер".

По его словам, занимается таким в основном ради фото и адреналина. Руферы (люди, которые лазят по крышам ради экстрима. - Gazeta.ua) лезут на крышу без страховки.

"Если человек не подготовлен, не до конца уверен в себе либо не может до конца рассчитать свои силы, я бы не советовал начинать таким заниматься. Потому что очень много людей пострадало. Не в плане летальных исходов, а поломали руки или ноги, такое бывает. В целом, надо быть полностью уверенным в себе и отказаться от алкоголя и наркотических веществ", - рассказал Феликс.

Руферы советуют искать адреналин в более безопасных развлечениях.

В полиции утверждают, что ответственность за смерть 19-летней девушки, вероятно, ляжет на застройщика.

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