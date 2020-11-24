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вторник, 24 ноября 2020 16:17

Пропавшего школьника с символической татуировкой разыскали

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Броварчанина Даниила Балицкого с татуировкой в виде изображения "Всевидящий глаз", которого разыскивали сутки, нашли в Броварах.

Парень держал в руках сигарету и был пьян, сообщила полиция Киевской области.

Автор: Нацполиция
  По словам подростка, причиной его побега были постоянные конфликты с матерью
По словам подростка, причиной его побега были постоянные конфликты с матерью

"Помогла установить местонахождение небезразлична жительница. Именно она узнала его среди мальчишек, которые разрисовывали красками лифт в многоэтажке и об этом сообщила в социальной сети", - говорится в сообщении.

Причина побега - постоянные конфликты с матерью. Чтобы их избежать, подросток бродил по улицам города, а ночь провел у товарища.

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За порчу имущества и за курение полицейские составили 2 административных протокола относительно школьника. Мать беглеца также понесет административную ответственность.

Несовершеннолетнюю Викторию Дубину с татуировкой цветка на руке, которую разыскивали 11 суток, нашли в Харькове.

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