Проезд в киевском транспорте можно оплатить в соцсетях

Проезд в киевском коммунальном транспорте можно оплатить через соцсети. ФОТО: MyOwnConference

Проезд в киевском коммунальном транспорте можно оплатить через соцсети.

Речь идет о чат-ботах в Facebook Messenger и Telegram, сообщил разработчик Дмитрий Однокоз в Facebook.

KyivPayBot позволяет приобрести виртуальный билет, а также купить проездной на месяц или 2 недели прямо в приложении.

В настройках можно указать несколько банковских карт, а также установить карту по умолчанию. Среди функций: покупка QR-билета, поездок KyivSmartCard, целого или половинного проездного, пополнение баланса KyivSmartCard или мобильного счета.

Услуга вовсе не бесплатная. За обслуживание транзакций платежный сервис взимает комиссию в размере 3%, поэтому поездка стоимостью 8 грн при таком способе оплаты подорожает до 8,24 грн.

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Недавно в Киеве запустили единый электронный билет Kyiv Smart Card. Им можно платить как в метро, ​​так и в наземном общественном транспорте. Kyiv Smart Card стоит 50 грн. Он продается на станциях метро Арсенальная, Почайна, Академгородок, Крещатик, Театральная, Майдан Независимости, Лесная, Героев Днепра, Теремки, Выдубичи и Сырец. Вскоре приобрести и пополнить транспортную карту будет возможно в терминалах самообслуживания во всех вестибюлях метро и станциях скоростного трамвая, кассах Т-киосков. Также хотят запустить мобильное приложение Kyiv Smart City. Пополнить карту можно будет в терминалах 2click, на сайтах iPay и Portmone. К ноябрю 2019-го в продаже будет как э-билет, так и привычные талоны и жетоны.