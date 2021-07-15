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четверг, 15 июля 2021 11:42

Продавец мороженого поиздевался над покупателем за украинский язык

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Продавец мороженого поиздевался над покупателем за украинский язык
Напарник продавщицы избил клиента за просьбу обслуживать на украинском языке. Фото: Владимир Оливец

В столичном ботсаду им. Александра Фомина продавец мороженого побил покупателя за просьбу обслуживать его на украинском языке.

Инцидент произошел 13 июля, сообщил пострадавший Владимир Оливец в Facebook.

"Женщина-продавец мороженого наотрез отказалась обслуживать на украинском языке. А ее напарник с характерными татуировками на плечи еще и избил", - написал Оливец.

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Он добавил, что после вызова полиции преступник скрылся за холодильником. Патрульные прибыли через 50 мин., но задерживать нападающего отказались, сославшись на "важный вызов". Пострадавшему посоветовали идти в полицейский участок и писать заявление.

"Заявление зарегистрировал, направленные на снятие побоев, вопреки анонсу патрульных, никто и не предложил. Вероятно, украиноязычных в них бьют постоянно. Реакция полицейских - как на белый день и воздух вокруг", - резюмировал человек.

В польском городе Владиславово двух братьев-украинцев избили возле ночного клуба за разговоры на украинском. Один из пострадавших 18 суток находился в коме. Подозреваемых в избиении задержали.

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Дата
15
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