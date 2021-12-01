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Прислали замечаний на 20 страниц, - Кличко рассказал, как отреагировала Венецианская комиссия на закон о столице

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Прислали замечаний на 20 страниц, - Кличко рассказал, как отреагировала Венецианская комиссия на закон о столице
Закон о столице: Венецианская комиссия прислала правки. Фото: КГГА

Венецианская комиссия прислала свое заключение по тексту законопроекта о столице - 20 страниц замечаний.

Об этом сообщил мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко во время выступления на Киевском форуме по вопросам безопасности.

"Я обращался к высшему руководству, обращаюсь ко всем. На двадцати страницах пришло замечание от Венецианской комиссии, много замечаний от наших международных, европейских партнеров. Мы должны прислушаться и тщательно доработать этот законопроект, с которым город Киев и Украина будет дальше жить. Этот законопроект, который очень быстро хотят протолкнуть, разрушит систему управления городом", - заявил Кличко.

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Мэр Киева подчеркнул, что для принятия качественного законопроекта о столице центральная власть должна прислушаться к международным партнерам и доработать его.

"Я не хочу преувеличивать, но от Киева, от сердца Украины зависит спокойствие, зависит развитие каждого города, поселка, потому что Киев - локомотив, и он показывает пример всем другим городам и регионам Украины", - отметил Кличко.

Как сообщалось, Верховная Рада планировала принять во втором чтении законопроект №2143-3 "О городе Киеве - столице Украины" до конца года. Текст документа вызвал многочисленные замечания Главного научно-экспертного управления и Главного юридического управления Верховной Рады. 17 ноября свои критические замечания к законопроекту направил Совет Европы. Против разделения должностей Киевского городского головы и главы КГГА, согласно опросам, возражают большинство киевлян. 18 ноября, когда закон о столице должен был рассматриваться в парламенте, под Верховной Радой состоялся флешмоб "Руки прочь от Киева и киевлян!"

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