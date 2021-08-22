Принаряженный фуникулер готовится к открытию

В понедельник, 23 августа, фуникулер заработает после двухмесячного ремонта. Ежегодно этот вид транспорта перевозит до 2,8 млн пассажиров. Фото: пресс-служба Киевпасстранса

Киевский фуникулер возобновляет работу после ремонта. Заработает транспортная визитная карточка города с 12:00 23 августа.

Об этом сообщила пресс-служба Киевпастранса.

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"Во время ежегодного закрытия система безопасности вагонов фуникулера успешно прошла статические и динамические испытания под большой нагрузкой. Также обследовали пути, контактные сети и выполнили текущий ремонт вагонов подъемников", - говорится в сообщении.

Ремонтные работы проводятся летом через маленький пассажиропоток. В июле-августе фуникулером пользуются до 2 тыс. пассажиров в день. Это почти вдвое меньше, чем в другие сезоны.

Киевский фуникулер - система, соединяющая исторический Верхний город и Подол в Киеве. Линия состоит из двух станций. Открытие фуникулера состоялось 7 мая 1906 года. Сначала он назывался Михайловским механическим подъемом и соединял верхнюю террасу Владимирской горки и улицу Боричев Ток. В 1928 году фуникулер был реконструирован, линию продлили еще на 38 метров до улицы Петра Сагайдачного.