Принаряженный фуникулер готовится к открытию

 
Ексклюзивы
1/5
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 153
Майдан - это песни Поплавского. Стала ли лучше главная площадь страны за 30 лет
Майдан - это песни Поплавского. Стала ли лучше главная площадь страны за 30 лет
Просмотров: 288
Украина изменилась к лучшему, но люди этого не замечают - Мотыль
Украина изменилась к лучшему, но люди этого не замечают - Мотыль
Просмотров: 297
В правительстве начнут следить за качеством 4G в Украине
В правительстве начнут следить за качеством 4G в Украине
Просмотров: 144
Министр рассказал, когда у 95% украинцев появится скоростной интернет
Министр рассказал, когда у 95% украинцев появится скоростной интернет
Просмотров: 459
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
Просмотров: 4347
Вакарчук, Порошенко, Черновол - украинцы назвали самых выдающихся людей независимой Украины
Вакарчук, Порошенко, Черновол - украинцы назвали самых выдающихся людей независимой Украины
Просмотров: 846
"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости
"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости
Просмотров: 441
Состояние армий НАТО жалкое. Не помогут Украине - Мотыль
Состояние армий НАТО жалкое. Не помогут Украине - Мотыль
Просмотров: 1359
Людей шокировала перспектива возвращения к тоталитарному прошлому - историк
Людей шокировала перспектива возвращения к тоталитарному прошлому - историк
Просмотров: 675
Фото
Все фото
5
5
26
12
5
Эвакуированных из Афганистана украинцев встретили в Борисполе - фото
Эвакуированных из Афганистана украинцев встретили в Борисполе - фото
Киевляны играя в парке, начали переходить на украинский язык
Киевляны играя в парке, начали переходить на украинский язык
Военные, танки и авиация: состоялась первая репетиция парада ко Дню Независимости
Военные, танки и авиация: состоялась первая репетиция парада ко Дню Независимости
&quot;Било 10 дней, чтобы уничтожить проект&quot; - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
&quot;Инсталляцию&quot; на Аллее Героев Небесной сотни разломали. СМИ пишут - идея Зеленского
"Инсталляцию" на Аллее Героев Небесной сотни разломали. СМИ пишут - идея Зеленского
Видео
Все видео
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
Полицейские "наплевали" на ПДД и устроили аварию
Полицейские "наплевали" на ПДД и устроили аварию
В столице снесли историческую усадьбу
В столице снесли историческую усадьбу
Станцию метро сняли с помощью дрона
Станцию метро сняли с помощью дрона
"Ребенок под ключ": столичный врач продавал младенцев за границу
"Ребенок под ключ": столичный врач продавал младенцев за границу
Интервью
1/5
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 324
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 153
"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости
"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости
Просмотров: 441
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Просмотров: 1701
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 765
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
20 августа 2021
1 Просмотров: 297
Час зрілості
Тобі вже 30. Це все ще молодість. Але й крок до зрілості. Хоча ні, звісно: тобі багато сотень років чи навіть тисячоліть. 30 – стільки одній із ...
воскресенье, 22 августа 2021 14:43

Принаряженный фуникулер готовится к открытию

  Комментировать
Принаряженный фуникулер готовится к открытию
В понедельник, 23 августа, фуникулер заработает после двухмесячного ремонта. Ежегодно этот вид транспорта перевозит до 2,8 млн пассажиров. Фото: пресс-служба Киевпасстранса

Киевский фуникулер возобновляет работу после ремонта. Заработает транспортная визитная карточка города с 12:00 23 августа.

Об этом сообщила пресс-служба Киевпастранса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фуникулер впервые за 37 лет получит новые вагоны

"Во время ежегодного закрытия система безопасности вагонов фуникулера успешно прошла статические и динамические испытания под большой нагрузкой. Также обследовали пути, контактные сети и выполнили текущий ремонт вагонов подъемников", - говорится в сообщении.

Ремонтные работы проводятся летом через маленький пассажиропоток. В июле-августе фуникулером пользуются до 2 тыс. пассажиров в день. Это почти вдвое меньше, чем в другие сезоны.

Киевский фуникулер - система, соединяющая исторический Верхний город и Подол в Киеве. Линия состоит из двух станций.

Открытие фуникулера состоялось 7 мая 1906 года. Сначала он назывался Михайловским механическим подъемом и соединял верхнюю террасу Владимирской горки и улицу Боричев Ток. В 1928 году фуникулер был реконструирован, линию продлили еще на 38 метров до улицы Петра Сагайдачного.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Принаряженный фуникулер готовится к открытию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
августа

Пленных и врагов Дракула сажал на кол

Машина спасла президента при покушении

Самое читаемое
Гороскоп на выходные: три знака, которым обязательно надо отдохнуть
Гороскоп на выходные: три знака, которым обязательно надо отдохнуть
 Просмотров: 22312
Игривые позы жены Ямы, голый бюст Бритни Спирс и Ефросинина в нижнем белье - что публикуют звезды
Игривые позы жены Ямы, голый бюст Бритни Спирс и Ефросинина в нижнем белье - что публикуют звезды
11
 Просмотров: 17523
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
16
 Просмотров: 4347
Лорак опозорилась с новым заявлением
Лорак опозорилась с новым заявлением
 Просмотров: 3924
Талибы обратились к миру с просьбой о помощи
Талибы обратились к миру с просьбой о помощи Просмотров: 3771
Новости Киева
В Киеве установили скандальную статую полицейского
В Киеве установили скандальную статую полицейского Просмотров: 387
Самый большой флаг Украины поднимут на 90-метровый флагшток
Самый большой флаг Украины поднимут на 90-метровый флагшток Просмотров: 261
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
 2 Просмотров: 918
Полицейские "наплевали" на ПДД и устроили аварию
Полицейские "наплевали" на ПДД и устроили аварию
 Просмотров: 450
Эвакуированных из Афганистана украинцев встретили в Борисполе - фото
Эвакуированных из Афганистана украинцев встретили в Борисполе - фото
5
 Просмотров: 1026
Больше всего комментируют
16
Последняя страна НАТО присоединилась к "Крымской платформе"
5
Мы выведем Россию из "тупика" и из Крыма - Кулеба
4
Зеленский может повторить серьезную ошибку Порошенко - политолог
2
Порошенко в Андреевской церкви принял участие в богослужении, которое возглавил Вселенский Патриарх Варфоломей
2
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
Голосов: 6916
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть