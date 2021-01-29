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пятница, 29 января 2021 12:42

Преподавательница киевского университета дружит с боевиками и просит прощения у России - все о громком скандале

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Автор: facebook.com/yevzhik
  Евгения Бильченко оскандалилась в Украине
Евгения Бильченко оскандалилась в Украине

Скандальная преподавательница философии и культурологии Национального педагогического университета им. Михаила Драгоманова Евгения Бильченко заявила об угрозах ее жизни и здоровью. Отмечает, что так платится за свою инакомыслие в Украине.

"Я подала заявление в полицию. Оно зарегистрировано. Я отсканировала более 50 угроз с потока в 3-4 тысячи комментариев. Это прямые угрозы жизни. Пишут, что хотят узнать мой адрес, прийти ко мне и, очевидно, убить", - заявила преподавательница.

Критика посыпалась на женщину после ее негативных высказываний об Украине, откровенную поддержку России и боевиков на Донбассе. Знакомые Бильченко говорят, что с началом Революции достоинства женщина имела проукраинскую позицию, участвовала в Евромайдане, но с годами мнение изменила. В 2017 году она опубликовала статью "В тисках: судьба поэта Майдана", в которой заявила, что ей стыдно за свое участие в Революции.

Сегодня Бильченко активно пропагандирует главные российские месседжи. В частности, о том, что в Украине идет "гражданская война", а "етнорадикалы" у власти преследуют русскоязычных граждан.

"Моя колонка - оппозиционная, с критикой украинского режима, с призывами остановить русофобию, нападки на русский язык и русскоязычных людей, неадекватные даже в условиях войны. Мое имя в Киеве обросло скандальной аурой, которую создают украинские националисты", - говорила Бильченко.

Автор: facebook.com/yevzhik
  Евгения Бильченко оскандалилась в Украине
Евгения Бильченко оскандалилась в Украине

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Также преподаватель регулярно выступает на пропагандистских каналам. А в одном из интервью призналась в поддержке Л/ДНР и дружбе с террористом Захаром Прилепиным.

"Я постоянно на связи с городами, которые находятся под контролем Л/ДНР, в частности, Горловковкой. Более того, многие мои друзья в Донецке служат в батальонах Л/ДНР", - утверждала женщина.

Недавно разгорелся новый скандал с профессором. Причиной стал переход украинской сферы обслуживания на государственный язык. Бильченко назвала его "маразмом" и "фашизмом", а Украину "лимфоузлом на теле американской колонии".

О Бильченко записал видео и общественный деятель Сергей Стерненко. Говорит, о огласке его попросили студенты университета им. Драгоманова. Жалуются, что она несет ватную пропаганду даже во время лекций.

"Профессор Бильченко не уважает страну, в которой живет, работает и зарабатывает, язык этой страны, считает войну России против Украины "гражданской", а демократически избранную власть - неонацистским режимом. Я прошла Революцию достоинства, помогала армии и гражданским, воспитываю сына в уважении и любви к Украине, а потому просто не могу учиться дальше в Бильченко и в университете, который на 7-м году войны закрывает глаза на подобные резонансные вещи", - написала в Facebook студентка магистратуры Мария Прошковского.

Руководство и преподаватели университета тоже осудили Бильченко, о чем сообщили на сайте заведения. Однако Бильченко еще там работает.

"Значительная часть студентов, представителей студенческих организаций и профессорско-преподавательского состава высказались о недопустимости работы преподавателя с такими убеждениями в НПУ им. Драгоманова. Несмотря на остроту вопроса, значительный общественный резонанс и вред имиджу заведения, университет будет действовать в соответствии с действующим законодательством. Рассмотрение дела пройдет на заседании Ученого совета университета", - говорится в заявлении председателя Первичной профсоюзной организации работников университета Ивана Горбачука.

Преподавательница называет действия университета незаконными.

"Обещали, что меня пригласят на это заседание совета. Но меня, к сожалению, не пригласили. Более того, от СМИ и студентов, которые меня поддерживают, скрывают место и время проведения совета. Мне также неизвестно, на основании которого трудового законодательства это делается . Если меня уволят, то будет суд", - ответила на заявление учебного заведения Бильченко.

Министерство образования и науки Украины отреагировало на сообщение профессора кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгении Бильченко касательно ее негативного отношения к статье языкового закона. В МОН отметили, что тему языка могут и должны обсуждать в демократическом обществе исключительно с уважением и толерантностью.

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