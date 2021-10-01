Праздник приближается: Киев уже готовит новогоднюю сказку на Софийской площади

В Киеве уже готовятся к новогодним праздникам на Софийской пл. Фото: facebook.com/FolkUkraine

В Киеве начали подготовку к празднованию Нового года и Рождества. Главное новогоднее дерево на Софийской пл. в этом году будет одето в 10 тыс. елочных украшений.

Об этом сообщила пресс-служба компании Folk Ukraine в Facebook.

"Подготовка к новогодне-рождественскому проекту на Софийской площади началась. Готовим декорации, гирлянды и игрушки. Новогодняя красавица-елка будет одета в 10 тысяч елочных украшений и засияет гирляндами теплого цвета", - говорится в посте.

В этом году организаторы обещают еще больше фотозон, развлечений и праздничной атмосферы.

"Вместе с администрацией города утвердили концепцию празднования. Мы приложим максимум усилий, чтобы нынешние празднования были масштабными, яркими и интересными", - добавили в посте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сказочные фото елок, которые признали лучшими в Европе. Украинская среди них

В прошлом году главную елку Украины оформили в тематике сказочного леса. Украсили игрушками в виде лесных зверей, шишек, грибов, желудей. Всего развесили около 1,5 тыс. украшений. Верхушка в форме звезды, которой заменили скандальную шляпу, была сделана из алюминия и гирлянд трех цветов. Высота звезды 4 м, вес 60 кг. Стоимость украшения - 75 тыс. грн.