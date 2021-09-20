"Позор вам вечный" - беженец из РФ пикетировал "думские" выборы в Киеве

 
Ексклюзивы
1/5
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Просмотров: 243
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1305
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 29223
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
2 Просмотров: 1665
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 3015
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
Просмотров: 198
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Просмотров: 22878
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
Просмотров: 1845
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 4122
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Просмотров: 999
Фото
Все фото
4
8
11
6
7
В Киеве заметили огромного кита
В Киеве заметили огромного кита
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
KyivPride-2021: на Марш вышли 7 тыс. участников, Melovin стал ЛГБТ-событием года
KyivPride-2021: на Марш вышли 7 тыс. участников, Melovin стал ЛГБТ-событием года
В Киеве перекрыли центральные улицы: как проходит &quot;Марш равенства&quot;
В Киеве перекрыли центральные улицы: как проходит "Марш равенства"
&quot;Евротранс&quot; подарил студентам новое общежитие. Репортаж с церемонии открытия
"Евротранс" подарил студентам новое общежитие. Репортаж с церемонии открытия
Видео
Все видео
"Позор вам вечный" - беженец из РФ пикетировал "думские" выборы в Киеве
"Позор вам вечный" - беженец из РФ пикетировал "думские" выборы в Киеве
"Ocean Plaza, требую объяснений" - мужчину в рыцарских доспехах не пустили в ТРЦ
"Ocean Plaza, требую объяснений" - мужчину в рыцарских доспехах не пустили в ТРЦ
Официант-робокот подает устрицы и шашлык в столичном ресторане
Официант-робокот подает устрицы и шашлык в столичном ресторане
Сильно проголодался - мужчина пожарил сосиску в вагоне метро
Сильно проголодался - мужчина пожарил сосиску в вагоне метро
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
Интервью
1/5
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
1 Просмотров: 2376
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1053
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 720
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1629
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 684
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
17 сентября 2021
Просмотров: 522
Діти та підлітки
Якщо маєш двох малих дітей і одну тинейджерку в родині – ти цілком можеш сприймати цей факт як благословіння. Бо на цьому контрасті багато чого ...
понедельник, 20 сентября 2021 10:58

"Позор вам вечный" - беженец из РФ пикетировал "думские" выборы в Киеве

  Комментировать
&quot;Позор вам вечный&quot; - беженец из РФ пикетировал &quot;думские&quot; выборы в Киеве
В Киеве беженец из РФ вышел на пикет против участия в выборах в Госдуму РФ. Фото: "Сегодня"

В воскресенье, 19 сентября, к посольству России в Киеве пришел беженец из РФ Михаил Агафонов.

Мужчина стыдил тех, кто голосовал за депутатов Госдумы и называл их "путинскими прихвостнями", пишет "Сегодня".

В руках Агафонов держал плакат с надписью "Явка на выборы = пособничество оккупантам".

С некоторыми избирателями у мужчины возникали словесные перепалки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России и Беларуси начались совместные военные учения

"Позор вам вечный", - говорил Агафонов.

По состоянию на 14:00 19 сентября в Киеве проголосовали примерно 30 человек. Некоторые из них утверждали, что выбирали в бюллетени не провластную партию страны-агрессора "Единая Россия", говорил активист.

Под посольством России дежурили нацгвардейцы.

Кроме посольства РФ в Киеве, избирательные участки открыли в генеральных консульствах Львова, Одессы и Харькова. Участки начали работу в 08:00 19 сентября.

Жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей заставляют участвовать в выборах в Госдуму РФ. Оккупационная власть давит только на тех, кто получил паспорт России, сказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Позор вам вечный" - беженец из РФ пикетировал "думские" выборы в Киеве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
сентября

Мореплаватель дал название самому океану

Самое читаемое
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
 Просмотров: 40995
Родители теннисной чемпионки отказались с ней разговаривать
Родители теннисной чемпионки отказались с ней разговаривать Просмотров: 5814
Гороскоп на 19 сентября: кого этот день заставит поверить в гороскопы
Гороскоп на 19 сентября: кого этот день заставит поверить в гороскопы
 Просмотров: 5301
Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год
Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год
 Просмотров: 5211
Как жили в Житомире в старину - подборка фото
Как жили в Житомире в старину - подборка фото
13
 Просмотров: 3645
Новости Киева
В Киеве заметили огромного кита
В Киеве заметили огромного кита
4
 Просмотров: 873
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
8
 Просмотров: 1305
Мужчина убил мать гантелей
Мужчина убил мать гантелей Просмотров: 459
KyivPride-2021: на Марш вышли 7 тыс. участников, Melovin стал ЛГБТ-событием года
KyivPride-2021: на Марш вышли 7 тыс. участников, Melovin стал ЛГБТ-событием года
11
 1 Просмотров: 2556
В Киеве перекрыли центральные улицы: как проходит "Марш равенства"
В Киеве перекрыли центральные улицы: как проходит "Марш равенства"
6
 1 Просмотров: 1413
Больше всего комментируют
4
Арестович придумал новое название Украине
2
Во Львове наихудшее отношение к России, наилучшее - в Северодонецке
2
"Это реально" - Арахамия об отставке Разумкова
2
"Слуга" сказал, кого из министров не прогонят
1
Захватили украинскую столицу
Голосов: 6952
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть