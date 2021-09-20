"Позор вам вечный" - беженец из РФ пикетировал "думские" выборы в Киеве

В Киеве беженец из РФ вышел на пикет против участия в выборах в Госдуму РФ. Фото: "Сегодня"

В воскресенье, 19 сентября, к посольству России в Киеве пришел беженец из РФ Михаил Агафонов.

Мужчина стыдил тех, кто голосовал за депутатов Госдумы и называл их "путинскими прихвостнями", пишет "Сегодня".

В руках Агафонов держал плакат с надписью "Явка на выборы = пособничество оккупантам".

С некоторыми избирателями у мужчины возникали словесные перепалки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России и Беларуси начались совместные военные учения

"Позор вам вечный", - говорил Агафонов.

По состоянию на 14:00 19 сентября в Киеве проголосовали примерно 30 человек. Некоторые из них утверждали, что выбирали в бюллетени не провластную партию страны-агрессора "Единая Россия", говорил активист.

Под посольством России дежурили нацгвардейцы.

Кроме посольства РФ в Киеве, избирательные участки открыли в генеральных консульствах Львова, Одессы и Харькова. Участки начали работу в 08:00 19 сентября. Жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей заставляют участвовать в выборах в Госдуму РФ. Оккупационная власть давит только на тех, кто получил паспорт России, сказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.