"Повезло харьковчанам, повезет и киевлянам" - Добкин опубликовал забавный предвыборный ролик

Это уже 2 видео за время предвыборной кампании политика, как кандидата в мэры Киева. Фото: Андрей Гудзенко ( LIGA.net)

Народный депутат Украины VIII созыва, который планирует баллотироваться на должность мэра столицы, Михаил Добкин опубликовал очередной предвыборный ролик под названием "Повезло харьковчанам, повезет и киевлянам".

В ролике использовали кадры рекламного видеоклипа, который отсняли в 2005 году с участием Добкина.



Неофициальный вариант того видео с нецензурной лексикой распространили в 2007 году, во время избирательной кампании в Верховную Раду.





Реакция на новый ролик от пользователей сети не замедлилась: "Харькову повезло - Добкин уехал в Киев, повезет и Киеву", "Миша, у тебя лицо скучное, никто тебе Киев не даст", "Ирония - это хорошо".

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Добкин показал свое 1 предвыборное видео на должность главы Киева. В ролике политик примерил на себя образ грубого байкера - налысо побрил голову,