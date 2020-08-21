"Повезло харьковчанам, повезет и киевлянам" - Добкин опубликовал забавный предвыборный ролик

Народный депутат Украины VIII созыва, который планирует баллотироваться на должность мэра столицы, Михаил Добкин опубликовал очередной предвыборный ролик под названием "Повезло харьковчанам, повезет и киевлянам".
В ролике использовали кадры рекламного видеоклипа, который отсняли в 2005 году с участием Добкина.
Неофициальный вариант того видео с нецензурной лексикой распространили в 2007 году, во время избирательной кампании в Верховную Раду.
Реакция на новый ролик от пользователей сети не замедлилась: "Харькову повезло - Добкин уехал в Киев, повезет и Киеву", "Миша, у тебя лицо скучное, никто тебе Киев не даст", "Ирония - это хорошо".
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Добкин показал свое 1 предвыборное видео на должность главы Киева. В ролике политик примерил на себя образ грубого байкера - налысо побрил голову,
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