Потоп в Ocean Plaza. Улицу перекрыли, ТРЦ не работает

Автор: ГСЧС В ТРЦ Ocean Plaza на парковке затопило несколько машин

Водителям, чьи автомобили повредил прорыв теплосети возле Ocean Plaza, компенсируют убытки.

Об этом во время брифинга возле ТРЦ заявил заместитель главы КГГА Виталия Кличко Петр Пантелеев.

"Специальная комиссия обследует повреждения машин. Будем с каждым случаем индивидуально разбираться и будем компенсировать убытки", — сказал чиновник.

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Движение по улице Антоновича возле Ocean Plaza полностью перекрыли (от улицы Загородней до бульвара Дружбы Народов).

По состоянию на 7:00 14 января подтоплений нет. Вода сошла самотеком. Торговый центр временно закрыли.

Вечером 13 января у станции метро Лыбидская прорвало магистральный трубопровод. Кипятком залило дорогу, первый этаж ТРЦ Ocean Plaza. Район накрыла паровая завеса. Из-за горячей воды пострадали 10 человек. 7 из них попали в больницу.