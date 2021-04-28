Посол Нидерландов сделал украинским врачам весенний подарок

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Посол Королевства Нидерландов в Украине Йеннес где Мол подарил украинским врачам 600 горшков с тюльпанами, поблагодарив за их робот во время пандемии.

В частности подарки получили работники Александровской больницы города Киева и Киевской городской клинической больницы №6, передает прес-служба посольства.

"Мы хотим поддержать тех, кто работает на передовой: поблагодарить медикам, которые днем ​​и ночью спасают человеческие жизни. Искренне надеемся, что этот подарок поможет поднять настроение работников больницы и поощрит украинцев еще чаще выражать свою благодарность, поддержку и уважение врачам", - подчеркнул Йеннес где Мол.

В посольстве говорят, что для поддержки предоставят защитную одежду для работы в условиях с повышенным риском заражения.

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Ранее Нидерланды также участвовали в организации доставки в Украину тестовых наборов и вакцин. А еще предоставили финансовую помощь на проведение анализа текущей ситуации, связанной с коронавирусом а и моделирования сценариев распространения.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо поблагодарил украинских медиков за помощь в борьбе с Covid-19 в критические моменты. Отметил, что Италия никогда не забудет об этом. Также провинция Ломбардия в Италии выпустила ролик с благодарностью странам, которые помогли бороться с Covid-19, среди них и Украина.