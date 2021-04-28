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среда, 28 апреля 2021 17:41

Посол Нидерландов сделал украинским врачам весенний подарок
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Посол Нидерландов подарил украинским врачам 600 горшков тюльпанов
Фото: facebook.com/NLinUA
Посол Нидерландов подарил украинским врачам 600 горшков тюльпанов
Посол Нидерландов подарил украинским врачам 600 горшков тюльпанов
Посол Нидерландов подарил украинским врачам 600 горшков тюльпанов
Посол Нидерландов подарил украинским врачам 600 горшков тюльпанов

Посол Королевства Нидерландов в Украине Йеннес где Мол подарил украинским врачам 600 горшков с тюльпанами, поблагодарив за их робот во время пандемии.

В частности подарки получили работники Александровской больницы города Киева и Киевской городской клинической больницы №6, передает прес-служба посольства.

"Мы хотим поддержать тех, кто работает на передовой: поблагодарить медикам, которые днем ​​и ночью спасают человеческие жизни. Искренне надеемся, что этот подарок поможет поднять настроение работников больницы и поощрит украинцев еще чаще выражать свою благодарность, поддержку и уважение врачам", - подчеркнул Йеннес где Мол.

В посольстве говорят, что для поддержки предоставят защитную одежду для работы в условиях с повышенным риском заражения.

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Ранее Нидерланды также участвовали в организации доставки в Украину тестовых наборов и вакцин. А еще предоставили финансовую помощь на проведение анализа текущей ситуации, связанной с коронавирусом а и моделирования сценариев распространения.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо поблагодарил украинских медиков за помощь в борьбе с Covid-19 в критические моменты. Отметил, что Италия никогда не забудет об этом. Также провинция Ломбардия в Италии выпустила ролик с благодарностью странам, которые помогли бороться с Covid-19, среди них и Украина.

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