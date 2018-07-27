После ливней столицу заполонили грибы

После ливней Киев заполонили грибы. Съедобные и несъедобные выросли там, где их никогда не было: в обновленных скверах, где еще не успела укорениться посеянная трава, в парках, вдоль дорог, на территориях детских учреждений.

В городе выросли шампиньоны, дождевики, моховики, бледные поганки. Об этом сообщает "Вечірний Київ".

Фото: Вечірній Київ

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В Одесской области в селе Ясенево Второе многодетная семья отравилась грибами. В больницу попали семь человек: мать, отец и пятеро детей. Еще один ребенок остался здоровым, он единственный в семье не ел грибы.