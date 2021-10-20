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среда, 20 октября 2021 14:41

После года реконструкции открыли Пейзажную аллею: яркие фото
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Во вторник, 19 октября, в Киеве после реконструкции открыли вторую очередь Пейзажной аллеи. Ее начали год тому назад.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Здесь, на склонах и нижнем плато, была запущенная территория - заросли и свалка. А теперь - современная зона отдыха европейского уровня", - сказал мэр города Виталий Кличко.

Фото: КГГА

"Кроме верхней террасы, обустроили нижнюю террасу склона и построили новые ступеньки на Воздвиженку. Их сделали в той же стилистике, что и лестницу к урочищу Кожемяки. Новые ступеньки также будут иметь вечернюю подсветку. Имеет теперь Пейзажная аллея и LED-освещение и декоративную подсветку арт-объектов, систему видеонаблюдения. Появились на променаде и тревожные кнопки", - говорится в сообщении.

Из-за повышенной опасности смещения сделали ремонт и усилили подпорные стены. Провели благоустройство территории.

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Отмечается, что проблемой Пейзажной аллеи была хаотическая парковка. Теперь не всех заездах на пешеходную зону установили 30 автоматических болардов. Чтобы въезжать на Пейзажку могли только автомобили жителей близлежащих домов и спецтранспорт экстренных служб.

"Расширили и вход на аллею со стороны Исторического музея и Десятинной церкви. Также сделали аллею более комфортной для маломобильных групп населения", - добавили в заметке.

В 2022 году начнутся работы по реконструкции третьей очереди Пейзажной аллеи, заверил Кличко.

Пейзажную аллею обустроили в Киеве примерно 40 лет тому назад. Она нуждалась в капитальном ремонте. В конце лета прошлого года завершили реконструкцию первой очереди - от лестницы к урочищу Гончары-Кожемяки до скульптуры "Алиса в стране чудес".

Всего в ходе обновления аллеи на ней положили новое гранитное покрытие - вместо старого асфальта. Устроили дождевую канализацию, систему полива газонов, установили гранитный бортовой камень, новенькие скамьи. Самая длинная скамейка - примерно 50 м.

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20
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