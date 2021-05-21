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суббота, 22 мая 2021 19:15

"Посидеть на яйцах": в центре Киева появился необычный объект
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В центре Киева на ул. Городецкого появилась лавка сделана из лотков, наполненных деревянными яйцами.

Мысли горожан касательно такого объекта разделились, пишет "Сегодня".

Фото: "Сегодня"

Одним киевлянам лавка понравилась, другие креативности не поняли. Называют ее жлобством и безвкусицей.

"Прикольно. В Киеве появилось место, где можно" посидеть на яйцах", - пишут в сети.

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В идеальном состоянии лавка простояла недолго. Вандалы вырвали деревянные яйца, а в некоторых местах и ​​части лотков.

"Такие лавочки - не для наших людей. Им нужно ставить что-то из бетона или арматуры, чтобы не могли сломать. Мне эта лавочка нравилась. Очень оригинально сделано. Такой себе бесплатный массаж, когда сидишь на ней", - рассказала киевлянка Ольга, которая работает в офисе на Городецкого.

За неделю яйца в Украине подешевели на 9%. Дороже десяток стоит в центральной части Украины, самые дешевые в западной.

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