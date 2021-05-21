"Посидеть на яйцах": в центре Киева появился необычный объект

В центре Киева на ул. Городецкого появилась лавка сделана из лотков, наполненных деревянными яйцами.
Мысли горожан касательно такого объекта разделились, пишет "Сегодня".
Одним киевлянам лавка понравилась, другие креативности не поняли. Называют ее жлобством и безвкусицей.
"Прикольно. В Киеве появилось место, где можно" посидеть на яйцах", - пишут в сети.
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В идеальном состоянии лавка простояла недолго. Вандалы вырвали деревянные яйца, а в некоторых местах и части лотков.
"Такие лавочки - не для наших людей. Им нужно ставить что-то из бетона или арматуры, чтобы не могли сломать. Мне эта лавочка нравилась. Очень оригинально сделано. Такой себе бесплатный массаж, когда сидишь на ней", - рассказала киевлянка Ольга, которая работает в офисе на Городецкого.
За неделю яйца в Украине подешевели на 9%. Дороже десяток стоит в центральной части Украины, самые дешевые в западной.
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