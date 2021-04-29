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четверг, 29 апреля 2021 13:37

Полиция вычислила хулиганов, которые превратили вагон метро в курилку

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Полиция вычислила хулиганов, которые превратили вагон метро в курилку
Нарушители в метро понесут административную ответственность. Фото: пресс-служба МВД

Полицейские столичной подземки установили и задержали лиц, куривших в метро. Ими оказались местные 21-летняя женщина и 24-летний мужчина.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Мы проработали записи с камер видеонаблюдения и установили маршрут движения вероятных нарушителей правопорядка. После собранной информации по приметам установили их местонахождение. Свой поступок они объяснили тем, что курили сигареты и снимали видео для развлечения, чтобы потом его выложить в соцсети", - рассказал начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов.

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Фигурантов привлекли к административной ответственности за нарушение правил карантина и мелкое хулиганство.

"Им грозит штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан. Кроме того, правоохранители провели с ними профилактическую беседу, чтобы в будущем они не совершали таких действий", - добавили в полиции.

Речь идет об инциденте, который произошел в вагоне метро киевской подземки. Во время поездки двое пассажиров начали курить сигареты и снимать это на видео. Оно появилось в сети. В комментариях разгневанные украинцы отреагировали на инцидент. Мол, когда одни не могут добраться на работу из-за отсутствия спецпропусков, другие устраивают такое.

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