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четверг, 03 декабря 2020 15:53

Полиция может ограничить вход на Софийскую площадь в Киеве

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Полиция может ограничить вход на Софийскую площадь в Киеве
В Киеве могут ограничить вход на площадь к главной новогодней елки. Фото: скриншот с видео 5.ua

Вход на Софийскую площадь в Киеве на время новогодних праздников могут ограничить.

Об этом заявил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

"Полиция может ограничить доступ к территории, и они там не соберутся. Если такой запрет будет введен, то полиция по закону имеет право ограничить доступ людей к таким местам", - отметил Крищенко в интервью "РБК-Украина".

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"Я уверен, что понимание обществом проблемы Covid сейчас уже стало намного глубже. Я думаю, люди поймут, что мы стараемся, в первую очередь, их здоровье сохранить", - добавил он.

Кроме того, из-за пандемии коронавируса в центре Киева не будет традиционных концертов и ярмарок в период новогодних праздников.

Центр Киева активно прихорашивают к новогодним праздникам. На ул. Богдана Хмельницкого устанавливали новогоднюю гирлянду. Праздничная иллюминация на тросовых растяжках расположена над проезжей частью.

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