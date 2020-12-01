Центр Киева прихорашивают к новогодним праздникам: атмосферные фото

Сегодня, 1 декабря, на ул. Богдана Хмельницкого в Киеве устанавливали новогоднюю гирлянду. Праздничная иллюминация на тросовых растяжках расположена над проезжей частью.

На днях ее включали в тестовом режиме, чтобы проверить работу, пишет "Вечерний Киев".

Фото: "Вечерний Киев"

Кроме того, Крещатик уже украсили сосновыми веточками. Их установили в термочашах на столбах освещения.

Украшать главную улицу города таким образом стало доброй зимней традицией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Софийской площади начался монтаж главной елки страны

В Киеве на ул. Виноградной заработает зимний городок по мотивам книг и фильмов о Гарри Поттере.