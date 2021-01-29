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пятница, 29 января 2021 11:46

Полицейские с погоней и стрельбой останавливали водителя-угонщика

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Полицейские с погоней и стрельбой останавливали водителя-угонщика
В Киеве полицейские со стрельбой останавливали водителя. Фото: "Автопатруль Майдан"

На выезде из Киева полицейские со стрельбой задержали мужчину, которого подозревают в угоне автомобиля Acura.

Похищение произошло вечером 28 января, сообщил в Facebook "Киев Оперативный".

"Автомобиль был похищен с улицы Златоустовская. После похищения сразу был введен оперативный план "Перехват", который дал результат", - говорится в сообщении.

Злоумышленник пытался сбежать от правоохранителей по полям, но не удалось, сообщил в Telegram dtp.kiev.ua.

Похищенное авто вернули владельцу в изувеченном состоянии.

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Столичные полицейские со стрельбой останавливали автомобиль Hyundai. Патрульные оформляли протокол на пьяного водителя и хотели взять водителя Hyundai свидетелем, который как раз проезжал мимо. Однако тот проигнорировал требование остановиться, и, добавив скорости, уехал. Вскоре он пустил себе в голову пулю.

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