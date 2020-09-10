Показывала детям интимные зоны - в парке поймали неадекватную пенсионерку

В столичном парке "Троещина" заметили пожилую женщину, которая в неадекватном состоянии бегала и демонстрировала детям интимные зоны.
Об этом сообщила Муниципальная охрана.
"На замечание не отреагировала, после чего совершила нападение на сотрудника охраны", - говорится в сообщении.
Против нее применили спецсредство, вызвали специальную бригаду психиатрической больницы, которая увезла женщину для обследования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина голышом разгуливал по парку
Неизвестная с распущенными волосами и без одежды прогуливалась по парковке возле одного из ТРЦ.
Комментарии