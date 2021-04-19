Показали последствия сноса МАФов в Киеве: фото до и после

С 12 по 16 апреля 2021 года коммунальщики демонтировали незаконно размещенные сооружения на улицах столицы, не имеющих разрешительных документов.

Об этом сообщила пресс-служба Киевблагоустройство.

Фото: КП "Киевблагоустройство"

"Здесь собраны фотографии и масштабных демонтажей с левого берега столицы, которые проводились 15-16 апреля, и подборка фотографий с других локаций, на которых также поработали специалисты Киевблагоустройство", - говорится в сообщении.

Детальный демонтажный отчет специалисты предоставят позже.

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Снос МАФов на Троещине не обошелся без эксцессов. Так 24 марта мужчина в полиэтиленовом плаще вылез на киоск и угрожал сжечь себя и все вокруг. В руках держал канистру.