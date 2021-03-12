Показали последствия резонансного ДТП с военным самолетом под Киевом

Самолет, который повредился в результате столкновения с автомобилем, оказался модернизированным истребителем МиГ-29МУ1.

Его бортовой номер 08, пишет портал "Милитарный".

Фото: mil.in.ua

Отмечается, что именно этот истребитель передавали летом 2018 года в 40-ю бригаду тактической авиации.

Стоимость самолета составляет более $20 млн, пишет "Инсайдер UA".

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ДТП с участием самолета и автомобиля произошло 10 марта в городе Васильков Киевской области после завершения летной смены. Во время буксировки самолета на авиационную стоянку автомобиль столкнулся с летательным аппаратом, в результате чего произошло возгорание. Его оперативно ликвидировали. Водитель легковушки получил травмы. ДТП привело к повреждениям двигателя судна и других его агрегатов. По данным СМИ, управлял автомобилем пьяный капитан.