Показали, как ремонтируют трассу Киев - Чернигов

Фото: Юрий Голик

В Черниговской области на трассе Киев - Чернигов идут работы по ремонту дорожного покрытия.

Об этом в Facebook сообщил координатор программы "Большая стройка" Юрий Голик.

По его словам, работы ведутся на 89-90 км трассы М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи.

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В 2021 году начнется строительство Киевской обходной дороги. Проект строительства магистрали планируют реализовать до 2025 года в рамках национальной программы "Большое строительство". Его презентовал в августе прошлого года Укравтодор. Общая стоимость КОДа составляет 85 млрд грн.