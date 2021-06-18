Показали, как преобразилась киевская школа после капремонта

Школа №22 в Киеве будет принимать учеников 1 сентября капитально отремонтированной. Это девятая из новых школ, открытых в столице в течение последних нескольких лет.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Фото: Виталий Кличко

"Там (школа №22. - Gazeta.ua) фактически построили новое заведение. Новая школа трехэтажная и рассчитана на 425 учеников. И будет иметь все необходимые помещения. Это первая школа в Соломенском районе, где воплотили современную энергонезависимую систему, чтобы отапливать здание и нагревать воду благодаря грунтовым тепловым насосам. В помещении, кроме учебных классов, будет гардеробная, медицинский блок, читальный, спортивный и хореографический залы", - рассказал Кличко.

Он добавил, что учебное заведение сделают инклюзивным. Здание обустроят лифтами и пандусами для комфорта маломобильных групп населения.

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В Киеве директора школ и их заместители ежемесячно получают от 25 тыс. до более 30 тыс. грн. В этом году в бюджете столицы на поощрительные надбавки для всех педагогов города предусмотрели 2,8 млрд грн.