Показали, как коммунальщики "выгоняют" воду возле станции метро

Станции метро Академгородок и Брестейская открыли для пассажиров после ликвидации последствий непогоды.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"Метрополитен работает в обычном режиме", - написали коммунальщики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве после сокрушительного непогоды слез асфальт: фото разрушений

Непогода со шквальным ветром и мощным ливнем накрыла Киев 19 июля после обеда. Кроме магистралей, вода подтопила подземные переходы к станциям метро. Во избежание попадания воды на пути, в переходе к метро Берестейская даже закрывали гермозатвор.