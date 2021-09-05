Показали изуродованные огнем витражи костела Святого Николая

От пожара в костеле Святого Николая в Киеве пострадали витражи.

Gazeta.ua опубликовала фотографии уничтоженных окон храма. На них видно, что витражи пострадали от огня.

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Во время пожара повреждения получило убранство храма на первом и втором этажах.

Костел Святого Николая в Киеве вспыхнул вечером 3 сентября.

Концертный орган сгорел дотла. Одна люстра упала на лестнице пресвитерия. Именно орган стал эпицентром пожара. Пожар на нем и остановилась.

Пожар возник во время репетиции на органе. Основная версия - возгорание электропроводки в корпусе инструмента. Спасатели отреагировали мгновенно и были на месте пожара уже через шесть минут после вызова. Впереди большая работа по восстановлению одной из архитектурных жемчужин столицы. Придется строить новый орган

Для восстановления костела могут понадобиться десятки миллионов гривен. Украинские предприниматели за день собрали уже 18 млн грн.