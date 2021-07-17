Показали длиннющие очереди возле киевского центра вакцинации

Уже с утра 17 июля в столичном Международном выставочном центре выстроилась огромная очередь на вакцинацию.

За час до открытия собралось около 300 желающих получить Covid-прививку препаратом Pfizer, сообщает "Сегодня" .

"Не обошлось без конфликтов. Люди не могут разобраться, кто в какой очереди стоит, паникуют и ссорятся. Охрана планирует поделить людей на две очереди: те, кто по записи, и "живую", - говорится в сообщении.

Фото: t.me/Segodnya_life

Прививают от коронавируса только лиц от 60 лет и при условии регистрации в системе helsi.me. Также в МВЦ доступна вакцина Coronavac производства Sinovac для всех желающих.

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С 16 июля в Центре вакцинации на базе МВЦ начали иммунизировать препаратом Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Во время анонса появления Pfizer в МВЦ неоднократно подчеркивали, что эта вакцина только для тех, кому "за 60". Для всех желающих там доступна вакцина Coronavac производства Sinovac.