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пятница, 26 февраля 2021 14:18

Показали, чем завершаются "вечеринки" в столичной наливайке - шокирующие фото
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В Киеве на ул. Бакинськой, 37-В горожане жалуются на беспокойство через открытую наливайку. Ее посетители, в частности, производят все естественные потребности у дома.

Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

Фото: "Киев Оперативный"

"В жилом доме открыли наливайку с громким названием" Буфет ". Гости здесь так "набуфечиваются" паленой, безакцизной алкашкой, что выполняют полную программу - драки, крики, кровь", - говорится в посте.

Помочь в ситуации не могут даже полицейские.

"Местные правоохранители только пожимают плечами. Участкового вообще не видно. Может, кто знает, как с таким бороться законно?" - добавили авторы.

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В Киеве на Большой Кольцевой посреди дороги водители устроили драку. За одного из мужчин вступилась женщина.

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