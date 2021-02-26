Показали, чем завершаются "вечеринки" в столичной наливайке - шокирующие фото

В Киеве на ул. Бакинськой, 37-В горожане жалуются на беспокойство через открытую наливайку. Ее посетители, в частности, производят все естественные потребности у дома.
Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".
"В жилом доме открыли наливайку с громким названием" Буфет ". Гости здесь так "набуфечиваются" паленой, безакцизной алкашкой, что выполняют полную программу - драки, крики, кровь", - говорится в посте.
Помочь в ситуации не могут даже полицейские.
"Местные правоохранители только пожимают плечами. Участкового вообще не видно. Может, кто знает, как с таким бороться законно?" - добавили авторы.
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