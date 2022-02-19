Погибли в страшных боях с оккупантами: в Киеве вспоминают воинов, павших за Дебальцево - фото, видео

На Аскольдовой могиле в Киеве вспоминают воинов, которые сдерживали агрессию России в городе Дебальцево Донецкой области в январе-феврале 2015-го. Вспомнить павших бойцов пришло много людей.

Общую панихиду по погибшим проводят священники Украинской греко-католической церкви и Православной церкви Украины, сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Фото: Дмитрий АНОХИН

Участие в мероприятии принимают представители Генштаба вооруженных сил Украины, Минобороны, Министерства по делам ветеранов.

"Враг создает ложь и фейки, чтобы сломать нашу волю к победе. Поэтому, по моему личному мнению, нам пора объединиться. Объединиться вокруг памяти тех, кто пал в тех боях и на этой войне", - сказал главнокомандующий Вооруженных. сил Украины Валерий Залужный.

Мероприятие должно привлечь внимание мира к преступлениям России в Украине, говорится в сообщении на фейсбук-странице, где анонсировали акцию.

"При новой угрозе полномасштабного российского вторжения торжественное мероприятие призвано привлечь дополнительное внимание мира и общества к военному преступлению России против Украины. Должны показать, что мы помним погибших, уважаем и поддерживаем Вооруженные Силы Украины и не отдадим нашу страну оккупантам", - говорится в сообщении.

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Наступление на Дебальцево россияне начали 25 января 2015 – после падения Донецкого аэропорта и перед предстоящей встречей "нормандской четверки" в Минске.

17 февраля прошли жесточайшие уличные бои украинской армии с оккупантами. А на следующий день Верховный главнокомандующий Петр Порошенко отдал приказ скоординировать под руководством начальника Генштаба операцию по плановому организованному выходу украинских войск из Дебальцево. В боях на Дебальцевском направлении погибли 268 украинских военных, по подсчетам волонтеров Книги памяти.