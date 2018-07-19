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четверг, 19 июля 2018 20:55

Подорожание проезда в Киеве обжалуют в суде

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Подорожание проезда в Киеве обжалуют в суде
Против Киевсовета и КГГА подали иск в суд из-за подорожания проъзду в общественном транспорте. Фото: Рk

В Окружной административный суд Киева подали иск против Киевсовета и КГГА через установление новых тарифов на перевозку пассажиров в городском транспорте Киева.

Слушание дела назначено на 16 августа, об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что истцы просят признать противоправным и отменить распоряжение КГГА от 5 июля 2018 "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения".

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С соответствующим иском в суд обратились граждане Сергей Каплин, Петр Тигунов и Сергей Юрчик.

Стоимость проезда в киевском общественном транспорте теперь составляет 8 гривен. В то же время, в метро при пополнении карты на 50 поездок, каждая стоит 6,5 грн. Старые синие жетоны нужно обменять на новые зеленые. До конца июля это можно сделать без доплаты.

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  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
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